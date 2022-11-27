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14:07, 27 ноября 2022Мир

В Пакистане арестовали сенатора за критику в адрес высших военных чинов

Полиция Пакистана арестовала сенатора за критические комментарии в адрес военных чинов

Фото: Shutterstock

Полиция Пакистана арестовала сенатора Азама Хана Свати за критические комментарии в адрес высших военных чинов. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на его коллег по партии «Техрик-и-Инсаф».

Сенатора задержали утром 27 ноября в резиденции в Исламабаде через несколько часов после того, как тот выступил на митинге в гарнизонном городе Равалпинди.

Свати обвинили в клевете, вскоре он предстал перед судом, который разрешил допрашивать сенатора в течение двух дней. По словам бывшего министра по правам человека Ширин Мазари, его задержали после того, как он потребовал от уходящего в отставку командующего армии сообщить подробности о своих финансовых активах.

Ранее стало известно о покушении на экс-премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Бывший глава правительства получил пулевое ранение в ногу.

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Алиса Реброва
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