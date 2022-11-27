СБУ устроила новые обыски в храме Украинской православной церкви

Депутат Рады Гончаренко: СБУ провела обыски в храме УПЦ в Ивано-Франковске

Служба безопасности Украины (СБУ) устроила новые обыски в храме канонической Украинской православной церкви (УПЦ), на этот раз в Ивано-Франковске, пишет депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«СБУ пришли с обысками в храм Рождества Христова УПЦ в Ивано-Франковске», — заявил Гончаренко.

Вместе с тем в управлении СБУ отметили, что сотрудники правоохранительных органов проводят «контрразведывательные безопасные мероприятия» для профилактики действий, направленных на подрывы здания.

«При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных к обороту предметов и осуществляют проверку лиц на территории епархии относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государству», — сообщает управление на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее стало известно о проведении обыска Службой безопасности Украины в Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви.