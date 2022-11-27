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10:28, 27 ноября 2022Среда обитания

Вывозить мусор на устаревшие свалки в России разрешат еще на три года

Правительство РФ решило продлить разрешение на работу устаревших свалок еще на три года

Фото: Shutterstock

Власти решили продлить разрешение вывозить мусор на устаревшие свалки еще на три года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст поправок, направленный правительством в Госдуму.

Как уточняется, поправки коснутся тех полигонов, которые были введены в эксплуатацию до 2019 года и не имеют документации. Ранее на них разрешалось свозить отходы до 1 января 2023 года. Тогда планировалось, что к этому моменту в стране произойдет модернизация мусорной инфраструктуры и будут оборудованы новые свалки.

Однако в комитете Госдуме по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды заметили, что почти в четверти регионов этого до сих пор так и не произошло. «В 21 субъекте по-прежнему некуда вывозить отходы, нет соответствующих объектов размещения, нет инфраструктуры», — указали в комитете.

Теперь по просьбе регионов было решено предоставить отсрочку для реализации планов, но в правительстве отметили, что постановление носит разовый характер. Поэтому органы региональной власти обязаны создать новые объекты ТКО, а также обеспечить 100-процентную сортировку мусора к 2030 году.

В ноябре 2022 года стало известно, что Российский экологический оператор (РЭО) выделит 2,7 миллиарда рублей на создание мусоросортировочных комплексов.

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Елена Апазиди
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