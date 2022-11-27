Вывозить мусор на устаревшие свалки в России разрешат еще на три года

Правительство РФ решило продлить разрешение на работу устаревших свалок еще на три года

Власти решили продлить разрешение вывозить мусор на устаревшие свалки еще на три года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст поправок, направленный правительством в Госдуму.

Как уточняется, поправки коснутся тех полигонов, которые были введены в эксплуатацию до 2019 года и не имеют документации. Ранее на них разрешалось свозить отходы до 1 января 2023 года. Тогда планировалось, что к этому моменту в стране произойдет модернизация мусорной инфраструктуры и будут оборудованы новые свалки.

Однако в комитете Госдуме по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды заметили, что почти в четверти регионов этого до сих пор так и не произошло. «В 21 субъекте по-прежнему некуда вывозить отходы, нет соответствующих объектов размещения, нет инфраструктуры», — указали в комитете.

Теперь по просьбе регионов было решено предоставить отсрочку для реализации планов, но в правительстве отметили, что постановление носит разовый характер. Поэтому органы региональной власти обязаны создать новые объекты ТКО, а также обеспечить 100-процентную сортировку мусора к 2030 году.

В ноябре 2022 года стало известно, что Российский экологический оператор (РЭО) выделит 2,7 миллиарда рублей на создание мусоросортировочных комплексов.