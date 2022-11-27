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06:10, 28 ноября 2022Россия

Российские военные описали влияние погоды на боевые действия в Донбассе

Российские морпехи из 155-й бригады описали влияние погоды на боевые действия в Донбассе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские солдаты из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в беседе с «Лентой.ру» описали влияние погоды на боевые действия в Донбассе.

По словам военных, дождливая и ветреная погода стоит больше месяца, наступление на Угледар осложняется непролазной грязью, в которой вязнут грузовики и даже гусеничная техника.

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«Мой танк увяз в черноземе буквально за несколько сотен метров до минных полей — отказали бортовые коробки. Я шел первым, еще два тральщика — прямо за мной. Они обогнали меня и умчались в туман. Больно наблюдать, когда парням приходится выполнять работу вместо тебя. Особенно когда она реально опасна», — рассказал механик-водитель танкового экипажа «Ветер».

По его словам, танк Т-80 БВ впоследствии пришлось брать на буксир и отправлять в ремонт. Из-за размокшего грунта это удалось сделать не сразу. Аналогичная судьба, по словам танкиста, постигла еще несколько машин.

«Повреждения оказались не столь критичными, хотя доставать технику приходилось буквально по пояс в ледяной воде. Но сейчас она снова готова к бою!» — сказал танкист, подчеркнув, что проливные дожди превратили поля в окрестностях Угледара в «труднопроходимое болото».

Ранее Министерство обороны России сообщило об отражении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении в направлении населенного пункта Павловка. В результате нанесено поражение выдвигавшимся из населенного пункта Угледар украинским резервам.

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Михаил КирилловДмитрий Плотников
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