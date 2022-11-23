Минобороны рассказало об отраженной атаке ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны России сообщило об отраженной атаке ВСУ на южно-донецком направлении

На южно-донецком направлении огнем артиллерии российских войск отражена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) силами ротной тактической группы в направлении населенного пункта Павловка. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, в результате нанесено поражение выдвигавшимся из населенного пункта Угледар резервам ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа украинский войск.

Потери ВСУ за минувшие сутки на этом направлении составили свыше 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа, добавили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские военные сорвали атаку Вооруженных сил Украины на купянском направлении. В результате уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и один миномет, подчеркнули в Министерстве обороны России.