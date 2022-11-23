Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:28, 23 ноября 2022Россия

В Минобороны заявили о срыве атаки ВСУ на купянском направлении

Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожили более 30 солдат ВСУ при атаке в Новоселовском

Фото: РИА Новости

Российские военные сорвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

«Огнем артиллерии и ударами тяжелых огнеметных систем сорвана попытка перехода в атаку мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики», — заявили в российском военном ведомстве.

Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и один миномет.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 333 самолета, 177 вертолетов, 2554 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов,
6782 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевую машину реактивных систем залпового огня, 3615 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7329 единицы специальной военной автомобильной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о наступлении российских войск на донецком направлении
Госдума приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
Бывший депутат Госдумы рассказал о жизни на одну пенсию и раскрыл ее размер
Сборные Хорватии и Марокко вничью сыграли в матче чемпионата мира-2022
Белорусские сенаторы одобрили законопроект об амнистии
Акции «Манчестер Юнайтед» подскочили на фоне ухода Роналду
Эстония заморозила активы российских олигархов
Минобороны России показало кадры боевого вылета многоцелевых истребителей
Российские системы ПВО сбили беспилотники ВСУ у месторождений в Черном море
Зеленский отреагировал на признание России страной-спонсором терроризма
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.