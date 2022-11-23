В Минобороны заявили о срыве атаки ВСУ на купянском направлении

Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожили более 30 солдат ВСУ при атаке в Новоселовском

Российские военные сорвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

«Огнем артиллерии и ударами тяжелых огнеметных систем сорвана попытка перехода в атаку мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики», — заявили в российском военном ведомстве.

Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и один миномет.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 333 самолета, 177 вертолетов, 2554 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов,

6782 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевую машину реактивных систем залпового огня, 3615 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7329 единицы специальной военной автомобильной техники.