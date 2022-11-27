Американский историк напомнил критикующим Россию о главном преступлении Запада

Американский историк Хомский: разрушивший Ирак и Ливию Запад не может критиковать Россию

Американский историк Ноам Хомский заявил, что Запад не может критиковать Россию после вторжения в Ирак и Ливию. Его слова приводит испанская газета Mundo.

«США напали на Ливию и уничтожили ее, причем сделали они это вместе с Францией и Великобританией», — пояснил свою позицию Хомский, отметив, что своими действиями западные союзники нарушили Устав ООН.

Также эксперт напомнил, что именно Великобритания и Франция стояли во главе сил, разрушивших Ливию, а Великобритания участвовала в самом страшном, по его мнению, преступлении века — во вторжении и оккупации Ирака.

Собеседник издания порекомендовал Европе попытаться найти компромисс не с Россией, а с самой собой.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа допустил, что Запад устроит на Украине ядерную провокацию и обвинит в этом Россию. По его мнению, вероятность развития такого сценария «достаточно высокая».