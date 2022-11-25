В России допустили ядерную провокацию Запада на Украине

Член «Росэнергоатома» Карчаа: Запад устроит на Украине ядерную провокацию и обвинит Россию

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире Первого канала прокомментировал возможность провокации Запада и властей Киева с использованием ядерного оружия на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Карча допустил, что Запад устроит на Украине ядерную провокацию и обвинит в этом Россию. По его мнению, вероятность развития такого сценария «достаточно высокая».

«Но они [Запад и киевский режим] на этот эксперимент, наверное, пошли бы еще не только ради обострения ситуации, а в том числе потому что им, по большому счету, все равно на последствия, которые происходят на территории за тысячу километров от них», — подчеркнул он.