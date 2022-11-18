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17:17, 18 ноября 2022Мир

В США заявили о провалившейся провокации Украины с ракетами в Польше

Разведчик Риттер: Украина с помощью Польши хотела спровоцировать НАТО на конфликт с РФ

Фото: Yves Herman / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский хотел использовать инцидент с ракетами в Польше, чтобы спровоцировать НАТО на конфликт с Россией. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью, запись которого есть на YouTube-канале Judging Freedom.

Ранее последствия падения ракеты в Польше на отношения с Украиной оценил политолог Станислав Бышок. По его мнению, после падения ракет в районе польского села отношения обеих стран только улучшатся. Помимо этого, как отмечается, некоторые страны Европейского союза (ЕС) уже захотели усилить системы ПВО после инцидента. При этом политолог убежден, что сегодня сложно предположить, что должно произойти, чтобы участники конфликта резко поменяли свое мнение.

О падении ракет в районе польского села вблизи границы с Украиной стало известно 15 ноября. В итоге погибли два человека. Позже президент США Джо Байден заявил, что инцидент произошел из-за работы ПВО Украины.

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Варвара Кошечкина
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