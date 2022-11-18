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16:56, 18 ноября 2022Мир

Последствия падения ракеты в Польше на отношения с Украиной оценили

Политолог Бышок заявил, что падение ракеты не повлияет на отношения Польши и Украины
СюжетВзрывы в США:

Фото: Vasilisa Stepanenko / AP

Отношения Украины и Польши после падения ракет в районе польского села могут измениться только в лучшую сторону, считает политолог Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил последствия происшествия для международной политики после.

Стало известно, что страны Европейского союза (ЕС) захотели усилить системы противовоздушной обороны (ПВО) после инцидента с упавшими в Польше ракетами.

Польша, поддерживающая Украину, в данном случае может еще считать себя страной, которая пострадала от российской спецоперации

Станислав Бышокполитолог

«Нет повода утверждать, что это происшествие имеет какие-то долго идущие последствия для отношений кого-либо с кем-либо. Каждый остался при своем мнении, никто его не поменял. Те, кто считал, что Украину нужно поддерживать, интерпретируют этот инцидент в контексте, что надо поставлять более современную технику. А те, кто говорит, что этого делать не нужно и что это подливает масло в огонь, будут продолжать настаивать на этом», — считает Бышок.

Политолог убежден, что сегодня трудно предположить, что должно произойти, чтобы участники конфликта резко поменяли свое мнение.

«Очевидно, что в Польше и других западных странах желание продолжать помогать Украине, в том числе вооружением, остается. Этот инцидент был исчерпан и заявлениями американской стороны, и заявлениями польской стороны. Понятное дело, что здесь все видят свою часть правды. Но в международном масштабе обвинение Украины в том, что она неправильно защищается, не имеет достаточного количества слушателей, которые бы согласились с этим», — отметил он.

Вечером 15 ноября стало известно о падении двух ракет в районе польского села Пшеводув, погибли два человека. Позднее президент США Джо Байден пояснил, что взрывы в Польше стали результатом падения ракет украинской ПВО.

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Алена Шевченко
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