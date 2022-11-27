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07:34, 27 ноября 2022Силовые структуры

Заснявшего избиение беременной любовницы на видео россиянина задержали

В Красноярске задержали россиянина, избившего беременную любовницу

Кадр: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске задержали молодого человека, который заподозрил свою беременную любовницу в измене, избил, побрил налысо и облил зеленкой. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и незаконном лишении свободы с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. На кадрах допроса мужчина подтверждает факт ссоры.

Ранее Telegram-канал Kras Mash опубликовал видео, на котором видно сидящую на стуле женщину с практически полностью побритой головой и испачканным зеленкой лицом. Несколько раз судимый мужчина, снимающий все на телефон, обвиняет ее в измене, оскорбляет, угрожает снова избить и сбросить с пятого этажа.

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Марина Совина
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