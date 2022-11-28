Маск заявил об отказе Apple размещать рекламу в Twitter

Американский миллиардер Маск заявил об отказе компании Apple размещать рекламу в Twitter

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что корпорация Apple прекратила публиковать рекламу в приобретенной им социальной сети Twitter. Об этом он написал в своем аккаунте.

Маск заявил об отказе компании Apple размещать рекламу в Twitter и задался вопросом, почему так происходит. «Apple практически перестала давать рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке?» — написал предприниматель.

Газета Financial Times писала, что крупные рекламодатели откажутся от рекламы в Twitter из-за действий Маска. Один из источников издания назвал сложившуюся ситуацию уникальной, поскольку ранее подобное не происходило. Собеседник газеты добавил, что обстоятельства приносят значительный ущерб компании.

Ранее сообщалось, что после прихода Илона Маска в Twitter возобновились увольнения сотрудников, несмотря на обещания бизнесмена на общем собрании 21 ноября, что он не будет лишать людей работы.