Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:58, 28 ноября 2022Интернет и СМИ

Маск заявил об отказе Apple размещать рекламу в Twitter

Американский миллиардер Маск заявил об отказе компании Apple размещать рекламу в Twitter
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Mike Blake / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что корпорация Apple прекратила публиковать рекламу в приобретенной им социальной сети Twitter. Об этом он написал в своем аккаунте.

Маск заявил об отказе компании Apple размещать рекламу в Twitter и задался вопросом, почему так происходит. «Apple практически перестала давать рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке?» — написал предприниматель.

Газета Financial Times писала, что крупные рекламодатели откажутся от рекламы в Twitter из-за действий Маска. Один из источников издания назвал сложившуюся ситуацию уникальной, поскольку ранее подобное не происходило. Собеседник газеты добавил, что обстоятельства приносят значительный ущерб компании.

Ранее сообщалось, что после прихода Илона Маска в Twitter возобновились увольнения сотрудников, несмотря на обещания бизнесмена на общем собрании 21 ноября, что он не будет лишать людей работы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия договорилась с Ираном о поставках автомобилей
Во Франции предсказали «суицид» для Европы из-за поддержки Зеленского
Еще одна категория россиян получила бронь от частичной мобилизации
Маск заявил об отказе Apple размещать рекламу в Twitter
Молдавия экстренно закупила электроэнергию из-за дефицита
Гол Кокорина помог «Арису» сыграть вничью в чемпионате Кипра
Евросоюз не договорился об уровне лимита цен на нефть из России
В Китае раскрыли обман США с потолком цен на российскую нефть
США и Россия наладили несколько каналов связи
В ООН рассказали о сложных временах для «ближневосточного квартета»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.