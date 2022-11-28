Бойцы «Ахмата» обнаружили в селах на левом берегу Днепра схроны с оружием

Полковник Рашаев: «Ахмат» обнаружил в 20 селах на левом берегу Днепра схроны с оружием

Бойцы подразделений «Ахмат» при обследовании 20 сел на левом берегу Днепра обнаружили схроны с оружием и боеприпасами. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель начальника управления Росгвардии по Чечне полковник Султан Рашаев.

Оперативно-разыскные мероприятия проводятся на Херсонском направлении и направлении Энергодара. В обнаруженных схронах находились десятки единиц огнестрельного оружия, переносные зенитные ракетные комплексы, ручные гранатометы «Шмель» и боеприпасы разных калибров, заявил Рашаев.

Кроме того, также были изъяты различные технические средства разведки, несколько комплектов документов украинских военных и комплекты военной формы, в том числе стран НАТО.

Ранее сообщалось, что на окраине Энергодара Запорожской области в одном из складских помещений силовики нашли схрон с контактными противодесантными минами. Они могли быть предназначены для терактов украинскими диверсантами как на территории Запорожской области, так и за ее пределами.