Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:47, 28 ноября 2022Россия

Бойцы «Ахмата» обнаружили в селах на левом берегу Днепра схроны с оружием

Полковник Рашаев: «Ахмат» обнаружил в 20 селах на левом берегу Днепра схроны с оружием

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Бойцы подразделений «Ахмат» при обследовании 20 сел на левом берегу Днепра обнаружили схроны с оружием и боеприпасами. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель начальника управления Росгвардии по Чечне полковник Султан Рашаев.

Оперативно-разыскные мероприятия проводятся на Херсонском направлении и направлении Энергодара. В обнаруженных схронах находились десятки единиц огнестрельного оружия, переносные зенитные ракетные комплексы, ручные гранатометы «Шмель» и боеприпасы разных калибров, заявил Рашаев.

Кроме того, также были изъяты различные технические средства разведки, несколько комплектов документов украинских военных и комплекты военной формы, в том числе стран НАТО.

Ранее сообщалось, что на окраине Энергодара Запорожской области в одном из складских помещений силовики нашли схрон с контактными противодесантными минами. Они могли быть предназначены для терактов украинскими диверсантами как на территории Запорожской области, так и за ее пределами.

Оружие России
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ЕС изучит возможность снятия санкций с российского банка
Вильфанд спрогнозировал «январские» морозы до минус 15 градусов
Стюардесса забралась на тележку для еды в мини-юбке и восхитила подписчиков
Участвующие в СВО российские морпехи рассказали о своем отношении к противнику
Появились кадры с места крушения вертолета Robinson в Тверской области
Российских школьников предупредили об изменениях в декабрьском сочинении
Десятки человек пострадали при обрушении моста в Индии
Семейный психотерапевт назвала одну из самых частых причин измены
Сотни полицейских тайно посмотрели запись сексуальных утех подозреваемой
Российские морпехи рассказали об уникальной истории с «танковым тараном»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.