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08:43, 24 ноября 2022Силовые структуры

В Энергодаре нашли схрон с десятками противодесантных мин

В Энергодаре силовики нашли схрон украинских диверсантов с десятками противодесантных мин

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

На окраине Энергодара Запорожской области в одном из складских помещений силовики нашли схрон с контактными противодесантными минами. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

Мины ПДМ-1М предназначены для минирования прибрежной зоны и выведения из строя плавающих и транспортных машин во время их преодоления воды. По словам источника РИА Новостей, они могли быть предназначены для терактов украинскими диверсантами как на территории Запорожской области, так и за ее пределами. Оружие ликвидировали на полигоне.

Ранее сообщалось, что полицейские Запорожья обнаружили схрон с гранатометом и формой ВСУ.

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Илона Палей
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