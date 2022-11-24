В Энергодаре нашли схрон с десятками противодесантных мин

В Энергодаре силовики нашли схрон украинских диверсантов с десятками противодесантных мин

На окраине Энергодара Запорожской области в одном из складских помещений силовики нашли схрон с контактными противодесантными минами. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

Мины ПДМ-1М предназначены для минирования прибрежной зоны и выведения из строя плавающих и транспортных машин во время их преодоления воды. По словам источника РИА Новостей, они могли быть предназначены для терактов украинскими диверсантами как на территории Запорожской области, так и за ее пределами. Оружие ликвидировали на полигоне.

Ранее сообщалось, что полицейские Запорожья обнаружили схрон с гранатометом и формой ВСУ.