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16:40, 22 ноября 2022Силовые структуры

Полицейские Запорожья обнаружили схрон с гранатометом и формой ВСУ

В Бердянске российские полицейские обнаружили схрон украинской армии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Запорожской области полицейские обнаружили схрон вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 22 ноября, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении МВД.

По данным силовиков, схрон с гранатометом и формой украинской армии был найден на заброшенной территории города Бердянск. «Правоохранителями установлено предполагаемое лицо, осуществившее схрон. Проводится проверка», — рассказали в областном управлении полиции.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области военнослужащие Росгвардии задержали местного жителя, подозреваемого в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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Азамат Асланов
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