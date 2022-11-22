Полицейские Запорожья обнаружили схрон с гранатометом и формой ВСУ

В Бердянске российские полицейские обнаружили схрон украинской армии

В Запорожской области полицейские обнаружили схрон вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 22 ноября, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении МВД.

По данным силовиков, схрон с гранатометом и формой украинской армии был найден на заброшенной территории города Бердянск. «Правоохранителями установлено предполагаемое лицо, осуществившее схрон. Проводится проверка», — рассказали в областном управлении полиции.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области военнослужащие Росгвардии задержали местного жителя, подозреваемого в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ).