В России оцифровали музейные арт-объекты для выставки с AR-экспонатами

Российские разработчики создали AR-экспонаты для выставки к 100-летию создания СССР

Российские игровые разработчики оцифровали музейные арт-объекты для выставки «В поисках народного искусства», посвященной 100-летию создания СССР. Соответсвующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 28 ноября.

Известно, что в дополненной реальности посетители смогут увидеть более тысячи AR-экспонатов декоративно-прикладного искусства, созданных мастерами и художниками союзных республик в 1960-1980-е годы. Среди наиболее ярких предметов — тульский самовар начала XX века, вещи из металла производства завода «Северная чернь» в Великом Устюге, расписные чайники Дулевского фарфорового завода, а также авторские костюмы модельера Вячеслава Зайцева.

Отмечается, что 3D-оцифровку и анимацию реализовали участники студии разработки игр GameBox от образовательной платформы Skillbox совместно с технологическим партнером — компанией DEVAR. Гости экспозиции смогут увидеть арт-объекты со звуковым сопровождением, отсканировав специальный QR-код.

«В основе работы лежала техника скульптинга, широко используемая в индустрии компьютерных игр для создания персонажей. Ориентируясь на фотографии экспонатов, мы создавали их объемные фигуры, красили и текстурировали. Работа над одной моделью занимала 5-7 дней», — рассказала аниматор GameBox Олеся Девятова.

В декабре 2021 года сообщалось, что алтайский фотограф Евгений Борисов выиграл в конкурсе журнала National Geographic. Мужчина одержал победу в номинации фотосостязания, посвященной дикой природе, запечатлев моржей на море Лаптевых.