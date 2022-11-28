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00:29, 28 ноября 2022Среда обитания

В России подешевела долгосрочная аренда жилья

«Ъ»: в России снижаются цены на долгосрочную аренду жилья

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В России снижаются цены на долгосрочную аренду жилья из-за роста объема предложения на рынке. О подешевлении пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России составила 21,7 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных — 31,9 тысячи рублей. «Разброс значений от города к городу очень велик — это свидетельствует об изменении структуры предложения, характерном для повышенной турбулентности», — отметиил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Ранее стало известно, что в ноябре 2022 года в центре Москвы появились дешевые квартиры для аренды — самый бюджетный вариант в ЦАО можно снять за 36 тысяч рублей в месяц. По данным специалистов, предложение съемных квартиры в Москве с конца сентября выросло на 25 процентов, а спрос снизился на 20 процентов.

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Юлия Мискевич
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