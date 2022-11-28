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08:19, 28 ноября 2022Экономика

В России началось производство отечественного внедорожника Aurus Komendant

В Елабуге началось серийное производство российского внедорожника Aurus Komendant

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России началось серийное производство отечественного внедорожника Aurus Komendant, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании-производителя. Автомобиль выпускают с 26 ноября на заводе в Елабуге.

«Это первый российский внедорожник класса люкс, который будет полностью выпускаться в нашей стране, из комплектующих, большая часть которых поставляется российскими производителями. <...> В настоящий момент доля отечественных поставщиков достигла 70 процентов — сюда входят все основные узлы автомобиля: силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения», — указано в сообщении «Аурус».

Производство запустили в присутствии вице-премьера России и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Komendant стал второй моделью в люксовой линейке Aurus. Компания планирует начать продажи внедорожника в первом квартале 2023 года, его стоимость составит от 33,7 миллиона рублей.

Ранее стала известна предположительная стоимость нового кроссовера «Москвич 3» — она может составить от 27 до 33 тысяч долларов (1,6-2 миллиона рублей). Новый кроссовер и его электрический аналог «Москвич 3е» являются вариантами китайского JAC JS4.

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Софья Ермакова
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