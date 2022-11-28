Блогер из США заплатил прохожему сотни долларов за доставку багета из Франции
Американский блогер под псевдонимом MrBeast заплатил случайному прохожему сотни долларов за то, чтобы он доставил свежий багет из Франции в США. Ролик, в котором блогер рассказал о поездке незнакомца, он опубликовал в TikTok. За два дня пост набрал 12 миллионов лайков.
Блогер прогуливался по улице и предлагал прохожим 300 долларов за то, что они слетают в Париж и привезут ему оттуда хлеб. «Если я дам тебе 300 долларов, ты полетишь в Париж и вернешься с багетом для меня?» — обратился MrBeast к очередному прохожему. Получив утвердительный ответ на вопрос о том, будет ли оплачен перелет, парень согласился.
Затем блогер показал, как его новый знакомый собрал вещи для вылета в Париж, отправился в аэропорт и сел в самолет. «Я надеюсь, MrBeast голоден!» — закричал на видео парень и продемонстрировал, что купил для блогера 12 багетов. Он также показал, что посетил художественный музей Лувр. «Не верю, что я здесь», — сказал в следующем кадре парень на фоне светящейся вечерней Эйфелевой башни.
По возвращении в США парень отдал блогеру 12 багетов. «Вообще-то я просил один, но тем не менее это тебе», — обратился к нему MrBeast. Затем блогер вручил незнакомцу крупную пачку купюр, несмотря на то что изначально обещал заплатить за работу только 300 долларов.