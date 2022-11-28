Блогер из США заплатил прохожему сотни долларов за доставку багета из Франции

Блогер MrBeast заплатил прохожему сотни долларов за доставку багета из Франции в США

Американский блогер под псевдонимом MrBeast заплатил случайному прохожему сотни долларов за то, чтобы он доставил свежий багет из Франции в США. Ролик, в котором блогер рассказал о поездке незнакомца, он опубликовал в TikTok. За два дня пост набрал 12 миллионов лайков.

Блогер прогуливался по улице и предлагал прохожим 300 долларов за то, что они слетают в Париж и привезут ему оттуда хлеб. «Если я дам тебе 300 долларов, ты полетишь в Париж и вернешься с багетом для меня?» — обратился MrBeast к очередному прохожему. Получив утвердительный ответ на вопрос о том, будет ли оплачен перелет, парень согласился.

Затем блогер показал, как его новый знакомый собрал вещи для вылета в Париж, отправился в аэропорт и сел в самолет. «Я надеюсь, MrBeast голоден!» — закричал на видео парень и продемонстрировал, что купил для блогера 12 багетов. Он также показал, что посетил художественный музей Лувр. «Не верю, что я здесь», — сказал в следующем кадре парень на фоне светящейся вечерней Эйфелевой башни.

По возвращении в США парень отдал блогеру 12 багетов. «Вообще-то я просил один, но тем не менее это тебе», — обратился к нему MrBeast. Затем блогер вручил незнакомцу крупную пачку купюр, несмотря на то что изначально обещал заплатить за работу только 300 долларов.

