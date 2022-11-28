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11:12, 28 ноября 2022Силовые структуры

Устроившему стрельбу в пермском вузе Бекмансурову запросили максимальный срок

Прокурор запросил пожизненный срок Бекмансурову за стрельбу в пермском университете
Начало событий в новости Устроивший стрельбу в пермском вузе Бекмансуров признал иски потерпевших

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Прокурор запросил пожизненное лишение свободы бывшему студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском университете в сентябре 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Представляющий государственное обвинение прокурор просит признать подсудимого виновным в массовом убийстве, покушении на жизнь, посягательстве на жизнь сотрудника внутренних органов и назначить ему максимальное наказание. Процесс проходит в Пермском краевом суде.

По мнению прокурора, Бекмансуров представляет исключительную опасность для общества.

Ранее 28 ноября сообщалось, что подсудимый признал иски потерпевших на общую сумму 15 миллионов рублей. Также стало известно, что он был отчислен из Пермского государственного национального исследовательского университета 7 июня 2021 года по собственному желанию.

20 сентября 2021 года Бекмансуров, вооружившись гладкоствольным оружием, пришел на территорию Пермского университета и открыл стрельбу. В результате погибли 6 человек, более 20 были ранены, еще 37 потерпевших получили различные телесные повреждения.

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Любовь Ширижик
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