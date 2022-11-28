Устроивший стрельбу в пермском вузе Бекмансуров признал иски потерпевших на 15 млн рублей

Начало событий в новости Суд возобновил слушания по делу Бекмансурова о стрельбе в пермском вузе

В Пермском краевом суде бывший студент Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в университете, признал иски потерпевших на общую сумму 15 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

На процессе по делу о массовом убийстве подсудимый заявил, что признает претензии пострадавших в полном объеме. Также стало известно, что Бекмансуров был отчислен из Пермского государственного национального исследовательского университета 7 июня 2021 года по собственному желанию.

Ранее 28 ноября сообщалось, что суд возобновил слушания по делу о массовом убийстве в вузе. В связи с возвратом на стадию судебного следствия для приобщения к делу пакета медицинских документов об инвалидности подсудимого, были отложены прения сторон, которые должны были состояться 28 ноября.

Бекмансурову грозит пожизненный срок за массовое убийство.

20 сентября 2021 года он, вооружившись гладкоствольным оружием, пришел на территорию Пермского университета и открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, более 20 — были ранены, еще 37 потерпевших получили различные телесные повреждения.