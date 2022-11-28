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10:11, 28 ноября 2022Силовые структуры

Суд возобновил слушания по делу Бекмансурова о стрельбе в пермском вузе

Суд отложил прения сторон по делу Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе

Фото: РИА Новости

Пермский краевой суд возобновил слушания по делу бывшего студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в университете. Об этом сообщает РИА Новости.

В связи с возвратом на стадию судебного следствия для приобщения к делу пакета медицинских документов об инвалидности подсудимого, были отложены прения сторон, которые должны были состояться 28 ноября.

Бекмансурову грозит пожизненный срок за массовое убийство.

20 сентября 2021 года он, вооружившись гладкоствольным оружием, пришел на территорию Пермского университета и открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, более 20 были ранены, еще 37 потерпевших получили различные телесные повреждения.

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Любовь Ширижик
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