Россиянам назвали еще один доступный горнолыжный курорт за границей

Bourgas.ru: россияне могут провести зимние праздники на горном курорте Банско в Болгарии

Россиянам назвали еще одно доступное направление для проведения зимнего отпуска за границей — отечественным туристам предложили отправиться на горнолыжный отдых в Болгарию. Об этом пишет информационный портал Bourgas.ru со ссылкой на туроператоров.

Так, выгоднее всего провести новогодние праздники можно на горном курорте Банско, расположенном на юго-западе страны, — средняя стоимость двухдневного проживания в трехзвездочном отеле курорта для семьи из четырех человек, включая завтрак, составляет 490 левов (15,7 тысячи рублей). Немного дороже обойдется отпуск в Боровце и Пампорово, где средний чек за отдых на аналогичных условиях составляет 500 и 540 левов (16,1 и 17,3 тысячи рублей) соответственно.

За размещение в гостиницах категории пять звезд туристам придется заплатить еще больше — от 1300 левов (41,8 тысячи рублей) за два дня. «Для семьи из четырех человек по системе "все включено" цена составляет около 300 левов (9,6 тысячи рублей) за ночь. Для детей от 6 до 12 лет у нас есть соответствующая доплата», — уточнил менеджер компании «Институт» Димитар Колев.

Отмечается, что до 10 декабря ски-пассы на курортах республики продаются по ценам прошлого сезона. Средняя цена двухдневной карты для взрослых составляет 139 левов (4,4 тысячи рублей), для детей от 7 до 12 лет — 79 левов (2,5 тысячи), сезонная карта — 1500 левов (48,2 тысячи).

Ранее в ноябре международное агентство элитной недвижимости Savills назвало Whistler Blackcomb в Канаде самым роскошным горнолыжным курортом мира. Вторую строчку в рейтинге занял один из самых известных курортов в Швейцарии, располагающийся на юге кантона Вале на границе с Италией, — Zermatt. Тройку лидеров замыкает итальянский курорт Val Gardena в Доломитовых Альпах.