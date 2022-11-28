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04:56, 28 ноября 2022Мир

Депутаты бундестага пожаловались на холод в кабинетах

Spiegel: немецкие депутаты пожаловались на холод в бундестаге из-за экономии энергии

Фото: Pixabay

Обозреватель издания Spiegel Тим Нойман рассказал о недовольстве немецких депутатов низкими температурами в кабинетах бундестага из-за экономии энергии.

В материале говорится, что в кабинетах и залах заседаний поддерживается температура 19 градусов, а в проходных помещениях отопление и вовсе отключено.

По словам депутата от фракции «Зеленых» Ренате Кюнаст, в один из рабочих дней ей пришлось сидеть в кабинете в пуховике и постоянно ходить из стороны в сторону. «Тем не менее, уже через непродолжительное время у меня начался насморк. Это балаган!», — возмутилась парламентарий. Кюнаст заключила, что администрация не контролирует ситуацию.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ готова к сложностям в связи с отсутствием поставок российского газа. По его мнению, страна может пережить зиму без каких-либо перебоев с энергоснабжением. Кроме того, он напомнил, что власти ФРГ решили продлить срок эксплуатации угольных и атомных электростанций.

Ранее жители Германии пожаловались на холод в квартирах из-за подорожания газа. Немецкие предприятия в августе потребили на 22 процента меньше газа, чем за тот же месяц в 2018-2021 годах.

Марина Совина
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