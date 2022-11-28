Посла России вызвали в МИД Канады

Посол России в Оттаве Степанов сообщил о вызове в МИД Канады

Посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил, что был вызван в МИД Канады. Причина вызова неизвестна, встреча с канадскими представителями запланирована на 15:30 (23:30 мск), пишет РИА Новости.

Канадские СМИ предположили, что вызов российского посла связан с публикациями посольства России в Оттаве на тему законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, которые в МИД сочли атакой «на принятие и толерантность».

Ранее посольство США в России вывесило флаг ЛГБТ. Это событие приурочили ко Дню радужного флага (Pride Flag Day), который отмечается 25 июня с 1978 года. Именно тогда его впервые продемонстрировали на одном из гей-парадов. В американском посольстве также напомнили о Месяце гордости (Pride Month), который начался 1 июня.