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19:23, 28 ноября 2022Мир

Посла России вызвали в МИД Канады

Посол России в Оттаве Степанов сообщил о вызове в МИД Канады
Олег Степанов

Олег Степанов. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил, что был вызван в МИД Канады. Причина вызова неизвестна, встреча с канадскими представителями запланирована на 15:30 (23:30 мск), пишет РИА Новости.

Канадские СМИ предположили, что вызов российского посла связан с публикациями посольства России в Оттаве на тему законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, которые в МИД сочли атакой «на принятие и толерантность».

Ранее посольство США в России вывесило флаг ЛГБТ. Это событие приурочили ко Дню радужного флага (Pride Flag Day), который отмечается 25 июня с 1978 года. Именно тогда его впервые продемонстрировали на одном из гей-парадов. В американском посольстве также напомнили о Месяце гордости (Pride Month), который начался 1 июня.

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Виктория Кондратьева
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