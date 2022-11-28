Названы неочевидные симптомы одного из самых стремительных видов рака

Онколог Кубес подсказал, что боль в горле может говорить о развитии опухоли головы и шеи

О быстром развитии опухоли шеи и головы могут говорить язвы во рту и боль в горле, подсказал медицинский директор Центра лечения онкологических заболеваний Иржи Кубес. Неочевидные симптомы одного из самых стремительных видов рака он назвал в беседе с Express.

По словам Кубеса, правильная диагностика при появлении ранних симптомов этого рака, часто принимаемых за другие болезни, может значительно повысить шансы на излечение. Одним из таких симптомов он назвал боль в горле. «Постоянная боль в горле, которая длится более двух недель», — уточнил врач.

На развитие рака шеи и головы также могут намекать боль в зубах и деснах, язвы в полости рта, красные и белые пятна во рту, продолжил Кубес. Некоторые пациенты с таким видом рака жалуются на заложенность ушей, отек шеи и припухлости, добавил онколог, рекомендуя при появлении таких симптомов оперативно обращаться к врачу.

Ранее маммолог-онколог Федерального научно-клинического центра ФМБА России Наталья Мокшина в беседе с «Лентой.ру» перечислила неожиданные факторы развития рака груди. Среди них она назвала ожирение, возраст и отсутствие родов.