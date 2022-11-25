Перечислены неочевидные причины развития рака молочной железы

Маммолог Мокшина назвала ожирение и отсутствие родов неочевидными причинами рака груди

Ожирение, возраст и отсутствие родов считаются возможными и при этом неочевидными причинами рака груди, заявила врач маммолог-онколог Федерального научно-клинического центра ФМБА России Наталья Мокшина. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила эти и другие неожиданные факторы развития распространенного онкологического заболевания.

По словам врача, на данный момент до конца не удалось выявить, что именно запускает механизм возникновения раковой опухоли в молочной железе. Чаще всего триггером для начала патологического процесса становится совокупность причин. В частности, существует множество факторов, повышающих риск развития онкологического заболевания. Главным из них Мокшина назвала возраст.

Как объяснила Мокшина, приблизительно в 77 процентах случаев рак груди диагностируется у пациенток старше 50 лет. В первую очередь это связано с гормональными перестройками, которые происходят в период менопаузы, а также с изменениями свойств тканей молочных желез и накоплением клеточных мутаций.

Другими распространенными причинами возникновения РМЖ являются:

наследственная предрасположенность

плотный тип молочных желез

проживание в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой

курение и злоупотребление алкоголем

наличие в анамнезе тяжелых заболеваний молочной железы

радиационное воздействие

К возможным и несколько неочевидным причинам развития рака молочной железы можно отнести ожирение, отсутствие родов или поздние роды, отсутствие грудного вскармливания, прием гормональной терапии в менопаузе, раннее начало менструации, высокий уровень холестерина в крови Наталья Мокшина маммолог-онколог

При избыточном весе жировая ткань излишне продуцирует гормон эстроген, который может поспособствовать перерождению клеток в злокачественные, объяснила маммолог. По этой же причине рак молочной железы нередко развивается у женщин, прибегающих к заместительной эстроген-терапии в период менопаузы, добавила она.

У нерожавших женщин риск возникновения рака молочной железы повышается приблизительно в шесть раз. В три раза увеличивается риск развития опухоли у тех женщин, которые приняли решение родить ребенка после 30 лет и в более старшем возрасте. У девушек, родивших в 20-30 лет, появляется своеобразная защита благодаря гормональным изменениям и формированию новых генов. Повышает вероятность возникновения рака молочной железы и отсутствие послеродового кормления грудью или лактации Наталья Мокшина маммолог-онколог

По словам Мокшиной, также провоцирует рак молочной железы высокий уровень холестерина. Онкологические клетки при метастазировании в ответ на стресс поглощают холестерин, часть из них погибает, а у остальных вырабатывается устойчивость к стресс-индуцированной гибели, из-за чего злокачественные клетки начинают быстрее размножаться, а болезнь развивается гораздо стремительнее.

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