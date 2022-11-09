Врач назвал неочевидные причины развития агрессивного вида рака

Онколог Зинатулин рассказал, что причинами рака желудка могут стать операции и бактерии

К раку желудка могут привести операции, наследственность, бактерии и другие факторы, рассказал онколог, хирург высшей категории «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Дмитрий Зинатулин. В беседе с «Лентой.ру» врач назвал неочевидные причины развития агрессивного вида этой болезни.

По словам Зинатулина, рак желудка находится на четвертом месте по частоте диагностирования среди раков всех видов. Это агрессивное заболевание, и если его обнаружили на поздней стадии, добиться успеха в лечении достаточно сложно.

Риск рака желудка выше всего у людей, чьи родители сталкивались с таким же заболеванием, утверждает Зинатулин. В этом случае вероятность появления опухоли повышается на 20 процентов. Пациенту, перенесшему болезни слизистой желудка, также стоит пристально следить за здоровьем и регулярно проходить диагностику.

Например, при обнаружении аденоматозных полипов риск их трансформации в злокачественную опухоль достигает 70 процентов, а атрофический гастрит влечет за собой рак в 10 процентах случаев Дмитрий Зинатулин онколог, хирург

Считается, что любые операции на желудке увеличивают риск появления и развития болезни, добавил собеседник «Ленты.ру». Также, по его словам, велик риск развития рака у людей, у которых в желудке присутствует бактерия Helicobacter pylori. Она вызывает атрофию слизистой оболочки и может стимулировать развитие онкозаболевания, пояснил Зинатулин.

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Рак желудка считается агрессивным из-за того, что его зачастую обнаруживают слишком поздно, рассказал онколог. На ранних стадиях эта болезнь может маскироваться под гастрит или язву. Поэтому, если длительное время беспокоит кислая отрыжка, изжога, тошнота, отсутствие аппетита и беспричинное снижение веса, а также слабость и быстрая утомляемость, необходимо сразу же обращаться за медицинской помощью.

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«Рак проще предупредить, чем вылечить. Но и ранняя диагностика тоже очень важна. Вот почему следует помнить про регулярные диспансеризации и не отказываться от них. Важно соблюдать здоровый образ жизни и придерживаться правильного питания. Также необходимо отказаться от алкоголя и курения», — подвел итог Зинатулин.

Ранее онколог Аминат Саидова назвала похожие по симптоматике на рак молочной железы заболевания. Она отметила, что мастит можно перепутать с раком груди.