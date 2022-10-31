Онколог назвала похожие по симптоматике на рак молочной железы заболевания

Онколог-маммолог Саидова заявила, что мастит по симптомам похож на рак груди

При самообследовании женщины часто принимают кисту молочной железы и мастит за рак груди, заявила онколог-маммолог маммологического центра L7 Аминат Саидова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала несколько недугов, по симптоматике похожих на распространенное онкологическое заболевание.

Как отметила Саидова, женщины обычно обращаются к врачу-маммологу при появлении таких симптомов, как пальпируемое образование в груди, кровянистые выделения из соска, утолщение или покраснение кожи груди. В большинстве случаев такие симптомы свидетельствуют не о раке, а о доброкачественных новообразованиях, например, фиброаденоме или кисте.

При фиброаденоме пальпируется плотный узел округлой формы с четкими границами, при сдавливании образование может сместиться. Обычно диагностируется у молодых женщин в возрасте от 25 до 35 лет. Размер фиброаденомы начинается от нескольких миллиметров и доходит до двух-трех сантиметров. Для кисты, помимо уплотнения в молочной железе, характерны зуд, жжение, боль в груди, тянущие ощущения, которые в некоторых случаях отдают в плечо, лопатку, подмышечную впадину или шею. Важно отметить, что самостоятельно обнаружить можно только довольно крупную кисту размером один-два сантиметра Аминат Саидова врач онколог-маммолог маммологического центра L7

Саидова добавила, что кровянистые выделения из соска могут быть отличительным признаком болезни Минца — внутрипротоковой папилломы молочной железы. Это еще одна разновидность доброкачественной опухоли груди, которая, как правило, локализуется в области ареолы. При самообследовании папиллому удается найти лишь после того, как она достигает крупных размеров.

По словам маммолога, для рака молочной железы также характерно появление покраснения и нагрубания груди, однако эти же симптомы встречаются при воспалении молочной железы — мастите.

Мастит чаще всего возникает в период лактации, но может встречаться у нерожавших женщин любого возраста. Основная причина развития заболевания — проникновение инфекции через трещины в соске. При данной патологии наблюдаются распирающая боль в груди, повышение температуры тела до 38 градусов Цельсия и симптомы интоксикации. Для лечения применяется антибиотикотерапия в сочетании с иммуностимуляторами и обезболивающими препаратами, в случаях гнойного мастита показано хирургическое или малоинвазивное лечение Аминат Саидова врач онколог-маммолог маммологического центра L7

В заключение Саидова напомнила, что корректный диагноз может поставить только врач после проведения пальпационной, инструментальной и лабораторной диагностики. Именно поэтому при появлении тревожных симптомов следует незамедлительно обратиться к специалисту. Также важно не забывать проходить ежегодные профилактические обследования у маммолога для того, чтобы своевременно купировать развитие патологического процесса.

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