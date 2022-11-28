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09:50, 28 ноября 2022Бывший СССР

В ЛНР заявили о близкой к катастрофической ситуации в энергетике Украины

Офицер НМ ЛНР Марочко: «Укрэнерго» сообщила о тяжелой ситуации в энергетике Украины

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Компания «Укрэнерго» доложила в Министерство обороны Украины о близкой к катастрофической ситуации в энергетической сфере республики. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

По словам офицера, в распоряжение НМ ЛНР попал документ украинского ведомства, в котором «Укрэнерго» рассказывает о тяжелой ситуации в энергетической сфере в отдельных регионах республики после российских ракетных ударов по объектам инфраструктуры.

Отмечается, в частности, что энергомощности ряда областей были выведены из строя более чем на 60 процентов, а ухудшение положения может «привести к дестабилизации обстановки в регионах, в том числе росту протестных настроений среди населения». Кроме того, ситуация осложняется нехваткой квалифицированных рабочих и комплектующих для ремонта энергообъектов, а также попытками отдельных предпринимателей обойти ограничения на использование электричества с помощью незаконного подключения к линиям электропередачи.

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Как заявляет Марочко, в связи с этим в «Укрэнерго» предложили Минобороны организовать патрули энергообъектов силами территориальной обороны и полиции, подготовить и привлечь к восстановительным работам квалифицированных специалистов и призвать население к «преодолению временных трудностей для дальнейшей свободной жизни на родной земле».

Ранее в «Укрэнерго» сообщали о 20-процентном дефиците электроэнергии в энергосетях Украины. В компании также уточнили, что из-за дефицита мощностей в стране продолжают действовать ограничения в электроснабжении.

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Алевтина Запольская
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