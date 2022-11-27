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13:18, 27 ноября 2022Бывший СССР

В «Укрэнерго» раскрыли уровень дефицита электроэнергии в сетях Украины

В «Укрэнерго» заявили о 20-ти процентом дефиците электроэнергии в сетях Украины

Фото: Leah Millis / Reuters

Производители электроэнергии Украины по состоянию на утро воскресенья, 27 ноября, не могут покрыть только 20 процентов потребления. Уровень дефицита электроэнергии в украинских сетях раскрыли в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Производители электроэнергии покрывают почти 80 процентов потребностей потребления, постепенно растущего из-за похолодания. Из этих 80 процентов критическая инфраструктура потребляет всего около 10 процентов, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей», — указали в «Укрэнерго».

При этом в компании отметили, что в стране из-за дефицита мощностей продолжают действовать ограничения в электроснабжении.

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24 ноября в нескольких украинских регионах объявили воздушную тревогу, а накануне, 23 ноября, Минэнерго Украины заявило, что большая часть регионов страны осталась без электричества после ракетных ударов России. В ведомстве уточнили, что обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране.

25 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о восстановлении целостности энергосистемы страны. Он сообщил, что она «снова интегрирована и соединена с энергосистемой Евросоюза, как и раньше».

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Виктория Кондратьева
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