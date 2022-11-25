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13:03, 25 ноября 2022Бывший СССР

На Украине заявили о восстановлении целостности энергосистемы

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий заявил о восстановлении целостности энергосистемы Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Украинские энергетики за прошедшие сутки смогли провести ремонтные работы, теперь целостность энергосистемы Украины восстановлена, мощность электроэнергии постепенно увеличивается. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Вчера весь день в диспетчерском центре "Укрэнерго", по сути, "сшивали" энергосистему в кучу, обеспечивая ее целостность, и нам это удалось. Вся энергосистема снова интегрирована и соединена с энергосистемой Евросоюза, как и раньше. Единственное, что после последней атаки мы временно потеряли очень большое количество энергогенераций — тепловой, гидрогенерации и атомной генерации», — рассказал он о восстановлении сети.

23 ноября Минэнерго Украины сообщило, что Россия нанесла серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего большая часть регионов страны осталась без электричества.

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Алевтина Запольская
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