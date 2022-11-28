Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:34, 28 ноября 2022Силовые структуры

Распылившего баллончик в лицо сотрудника МВД мужчину осудили на два года колонии

В Чебоксарах мужчину осудили на 2 года за нападение на полицейского из-за электросамоката

Фото: Shutterstock

В Чебоксарах суд приговорил к двум годам лишения свободы 33-летнего местного жителя за нападение на полицейского. Об этом в понедельник, 28 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ночью 27 августа правоохранители остановили фигуранта по подозрению в хищении электросамоката. Мужчину это возмутило, тогда он распылил в лицо сотрудника МВД газовый баллончик.

Отмечается, что россиянин был судим ранее и освободился в апреле 2022 года.

Ранее стало известно, что в Республике Алтай осудили мужчину, зарезавшего экс-жену и напавшего на сотрудника МВД.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В МИД России назвали извращением истины слова папы Римского о чеченцах и бурятах
В США прокомментировали требование Ирана отстранить сборную от ЧМ-2022
Блогер из США заплатил прохожему сотни долларов за доставку багета из Франции
Раскрыта новая схема мошенничества с переводом денег между своими счетами
Глава Бурятии ответил на слова папы Римского о жестокости бурятов на Украине
Раскрыта разница между стоимостью новостроек и «вторички» в Москве
В российском городе ввели карантин из-за угрозы двух инфекций
В сети раскритиковали мастера за тату с надписью на лбу клиента
Распылившего баллончик в лицо сотрудника МВД мужчину осудили на два года колонии
Светлана Светличная вновь оказалась в психиатрической больнице
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.