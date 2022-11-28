Распылившего баллончик в лицо сотрудника МВД мужчину осудили на два года колонии

В Чебоксарах мужчину осудили на 2 года за нападение на полицейского из-за электросамоката

В Чебоксарах суд приговорил к двум годам лишения свободы 33-летнего местного жителя за нападение на полицейского. Об этом в понедельник, 28 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ночью 27 августа правоохранители остановили фигуранта по подозрению в хищении электросамоката. Мужчину это возмутило, тогда он распылил в лицо сотрудника МВД газовый баллончик.

Отмечается, что россиянин был судим ранее и освободился в апреле 2022 года.

Ранее стало известно, что в Республике Алтай осудили мужчину, зарезавшего экс-жену и напавшего на сотрудника МВД.