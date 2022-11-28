Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:35, 28 ноября 2022Мир

В США назвали ошеломляющим прогресс Китая в космосе

Reuters: генерал США Арманьо назвала прогресс Китая в космосе ошеломляющим

Фото: China Daily / Reuters

Китай достиг ошеломляюще быстрого прогресса в развитии военно-космических технологий, заявила генерал-лейтенант Космических сил США Нина Арманьо. Ее слова передает Reuters.

По словам американского генерала, Пекин, исторически отстающий в космической гонке от Москвы и Вашингтона, добился значительных успехов в спутниковой связи и в конструировании многоразовых космических кораблей, которые могут использоваться в военно-космических программах. «Я думаю, что они абсолютно точно могут нагнать и обогнать нас», — добавила Арманьо.

Она также отметила, что в данный момент Китай разрабатывает экспериментальные технологии по добыче природных ресурсов на астероидах и малых планетах. Reuters в связи с этим указывает на заявление главного конструктора китайской лунной программы Е Пэйцзяня, сравнившего Луну и Марс со спорными островами в Южно-Китайском море, на которые претендует Пекин.

Материалы по теме:
Красный рывок. Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
Красный рывок.Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
5 июля 2021
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января 2022

«Китай — единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и которая все больше набирает дипломатическое влияние, а также экономическую, военную и технологическую мощь для достижения этой цели», — заключила Арманьо.

В августе Центральное телевидение Китая сообщило, что Пекин произвел успешный запуск ракеты с экспериментальным многоразовым космическим аппаратом.

В июле 2021 года агентство «Синьхуа» сообщило, что китайский многоразовый суборбитальный корабль совершил свой первый полет. Аппарат успешно приземлился на аэродроме Алашань-Юци.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на слухи об оставлении Россией Энергодара и ЗАЭС
Мировому росту цен предсказали спад
Криптобиржа Bitfront объявила о закрытии
Российские морпехи рассказали об уязвимости своих позиций под Павловкой
Названо условие для сохранения уровня добычи и экспорта российского угля
Стало известно о решении WADA продлить отстранение РУСАДА
Сфотографировавшегося с детьми Байдена сравнили с героем фильма ужасов
В Москве произошел пожар в поликлинике
Королева красоты снялась в откровенном наряде на ЧМ и вызвала гнев у фанатов
В Подмосковье подросток умер после курения электронной сигареты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.