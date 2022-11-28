Россияне перестали вкладываться в один вид недвижимости

NF Group: инвестиции в коммерческую недвижимость России упадут на 23%

По итогам 2022 года инвестиции в коммерческую недвижимость в России значительно упадут. О том, что россияне перестали вкладывать средства в один вид объектов, говорится в исследовании NF Group, пишет РИА Новости.

Согласно прогнозам, общий объем инвестиций в такую недвижимость составит около 300 миллиардов рублей — это на 23 процента меньше, чем в 2021 году. При этом на долю иностранного капитала в текущем году пришлось не больше 5 процентов.

Самыми популярными среди инвесторов остаются площадки под девелопмент, несмотря на то что их доля в общем объеме вложений в 2022-м снизилась до 45 процентов, в то время как в 2021 году она составляла 66 процентов. Вместе с этим свою долю увеличили другие сегменты — на офисы, склады, торговые объекты и гостиницы пришлось 34 процента от всех вложений против 55 процентов в прошлом году.

Ранее в ноябре сообщалось, что российские инвесторы заинтересовались вторичным жильем. Число решивших вложить средства в такую недвижимость выросло на фоне больших скидок, которые готовы делать желающие срочно продать объект собственники.