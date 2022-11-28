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20:53, 28 ноября 2022Экономика

В Европе назвали условие обретения независимости от российского топлива

WP: в ЕК заявили о необходимости снизить спрос на топливо для отказа от поставок из России

Фото: Juan Medina / Reuters

Европа сможет полностью отказаться от российских энергоносителей только при условии, что страны сократят потребление топлива. Такое обстоятельство назвала гендиректор Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен в ходе эфира, организованного газетой The Washington Post (WP).

«Евросоюз не способен найти замену российским поставкам топлива без снижения уровня собственного энергопотребления», — заявила она. Йоргенсен также подчеркнула, что, помимо уменьшения спроса, для обретения независимости от российских энергоресурсов необходимо расширить меры экономии энергии.

Глава энергетического отдела ЕК добавила, что в текущем году странам блока успешно удалось заполнить подземные газовые хранилища более чем на 95 процентов. Однако из-за нестабильной ситуации на энергетических рынках на фоне боевых действий на Украине создание запасов газа в следующем году может быть затруднительным. Йоргенсен отмечает, сложная обстановка при этом простимулировала страны Европы «как можно быстрее переходить к зеленой энергетике».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре отмечала, что Европа в сжатые сроки смогла заместить две трети газа из России. По ее словам, зависимость от этого топлива снижается быстрее, чем планировалось. В частности, половину поставок российского газа уже заменила Италия. Страна рассчитывает полностью отказаться от топлива из России к 2025 году.

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Мария Грушко
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