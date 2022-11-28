В Европе назвали срок полного замещения российского газа

Глава Eni: Италия полностью заместит российский газ к 2025 году

Италия уже заменила половину поставок газа из России и сможет полностью отказаться от этого вида топлива через несколько лет, заявил глава местной энергетической компании Eni Клаудио Дескальци. Его слова передает газета ANSA.

«Проблема [поставок] решена, потому что уже сейчас нам удалось заместить 50 процентов из 21-23 миллиардов кубометров российского газа, а в 2025 году будут замещены 100 процентов», — назвал срок полного замещения поставок из России он.

Европейская страна начала искать альтернативных поставщиков в феврале, сразу после начала военных действий на Украине, рассматривая возможности партнерства в Африке, на Ближнем Востоке, Дальнем Востоке и в США. Однако Дескальци признал, что следующий год может стать для Италии трудным, поскольку в стране будет сохраняться потребность в 6-7 процентах российского газа. Государство рассчитывает на поставки сжиженного природного газа (СПГ), однако для приема топлива страна должна будет построить необходимую инфраструктуру.

Место России в поставках газа в Италию занял Алжир — сейчас страна поставляет Риму практически столько же газа, сколько ранее экспортировал российский «Газпром».

В конце октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Норвегии заявила, что Европа сумела заместить почти весь не поставленный из России газ, пусть и потратила на это существенные средства. До этого о преодолении зависимости от российского газа с опережением графика сообщали канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В России подтверждают эту информацию. Ранее об этом рассказал глава второй по величине российской газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон.

