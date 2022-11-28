Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:54, 28 ноября 2022Экономика

В Европе назвали срок полного замещения российского газа

Глава Eni: Италия полностью заместит российский газ к 2025 году

Фото: Shutterstock

Италия уже заменила половину поставок газа из России и сможет полностью отказаться от этого вида топлива через несколько лет, заявил глава местной энергетической компании Eni Клаудио Дескальци. Его слова передает газета ANSA.

«Проблема [поставок] решена, потому что уже сейчас нам удалось заместить 50 процентов из 21-23 миллиардов кубометров российского газа, а в 2025 году будут замещены 100 процентов», — назвал срок полного замещения поставок из России он.

Европейская страна начала искать альтернативных поставщиков в феврале, сразу после начала военных действий на Украине, рассматривая возможности партнерства в Африке, на Ближнем Востоке, Дальнем Востоке и в США. Однако Дескальци признал, что следующий год может стать для Италии трудным, поскольку в стране будет сохраняться потребность в 6-7 процентах российского газа. Государство рассчитывает на поставки сжиженного природного газа (СПГ), однако для приема топлива страна должна будет построить необходимую инфраструктуру.

Материалы по теме:
Сыграли в ящик. Мир столкнулся с переизбытком контейнеров. Почему это плохой знак для глобальной экономики?
Сыграли в ящик.Мир столкнулся с переизбытком контейнеров. Почему это плохой знак для глобальной экономики?
25 ноября 2022
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022

Место России в поставках газа в Италию занял Алжир — сейчас страна поставляет Риму практически столько же газа, сколько ранее экспортировал российский «Газпром».

В конце октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Норвегии заявила, что Европа сумела заместить почти весь не поставленный из России газ, пусть и потратила на это существенные средства. До этого о преодолении зависимости от российского газа с опережением графика сообщали канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В России подтверждают эту информацию. Ранее об этом рассказал глава второй по величине российской газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
В Запорожье сообщили о 700 готовящихся к штурму ЗАЭС украинских спецназовцах
Бывший игрок сборной Испании ответил пригрозившему Месси боксеру Альваресу
Определены самые популярные у россиян страны для покупки недвижимости
Переехавшая в Испанию девушка назвала главную сложность для россиян
Популярная юмористка ответила на вопрос об уходе из шоу на ТНТ
В Европе назвали срок полного замещения российского газа
В России предложили идею универсальной платежной системы
Армения получила ответ Азербайджана по мирному соглашению
Дочь Кадырова наградили орденом Кадырова
Кейт Хадсон рассказала о съемке поцелуя с Мэттью Макконахи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.