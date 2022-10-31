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19:17, 31 октября 2022Экономика

Одна страна смогла заменить Италии поставки российского газа

Глава Eni Дескальци: Алжир поставляет Италии столько газа, сколько ранее «Газпром»

Фото: Jon Nazca / Reuters

Алжир в настоящее время поставляет Италии практически столько же газа, сколько ранее поставлял российский «Газпром». Об этом заявил Bloomberg глава итальянской энергокомпании Eni Клаудио Дескальци.

Он добавил, что Италия смогла резко увеличить объем поставок из Алжира. «Эта одна страна предоставляет Италии газ практически на том же уровне, что и "Газпром". Это что касается южного направления», — пояснил Дескальци.

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По словам главы Eni, Италия сможет заместить 50 процентов поставок российского газа на период с конца 2022-го по начало 2023 года. На протяжении 2023 года страна планирует найти альтернативные источники поставок и заменить уже 80 процентов российского газа.

В октябре сообщалось, что в Италии производство может быть приостановлено на 30 дней (с декабря по февраль) на фоне энергокризиса.

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Платон Щукин
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