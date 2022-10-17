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15:30, 17 октября 2022Экономика

Европейская страна задумалась о приостановке производства

Messaggero: Италия задумалась о приостановке производства на 30 дней из-за энергогризиса

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Производство может быть приостановлено в Италии на 30 дней (с декабря по февраль) следующего года на фоне энергогризиса, пишет Il Messaggero.

По данным издания, мера войдет в чрезвычайный план по экономии энергии, который передаст будущему правительству нынешний министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани. Такой шаг предусматривает обязательное приостановление потребления в индустриальном секторе в случае отсутствия поставок российского газа.

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В европейской стране большая доля электроэнергии вырабатывается за счет газа. Если Россия прекратит поставки газа с 1 ноября, Италия не дополучит необходимые 6,45 миллиарда кубометров газа. Тогда задуманные меры с остановкой всего производства будут неизбежны, отмечает издание. Ранее власти постановили сократить срок отопительного сезона и снизить температуру в помещениях.

17 октября еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия (ЕК) предложит ввести обязательство по совместному приобретению 15 процентов используемого в блоке газа.

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Платон Щукин
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