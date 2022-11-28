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18:11, 28 ноября 2022Россия

Россиянин насмерть затоптал двух новорожденных щенков

В Дагестане мужчина насмерть затоптал двух новорожденных щенков

В Дагестане неизвестный мужчина затоптал насмерть двух щенков. Видео с места происшествия опубликовала пресс-секретарь МВД по республике Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.

По словам очевидца, у россиянина по неизвестной причине произошел конфликт с девочками, которые вышли покормить новорожденных собак. В результате он бросился к будке, перевернул ее и начал топтать животных.

На кадрах с места происшествия видно перевернутую будку и нескольких скулящих щенков. Двое животных не подают признаков жизни. По словам оператора, в живых остались семь собак.

Как заявила Гариева, виновника уже разыскивает полиция. Она пообещала, что живодера поймают и привлекут к ответственности.

Ранее пьяный житель Псковской области убил трех бездомных щенков, выбросив их с пятого этажа. Россиянин нашел собак в подвале и забрал домой. На следующий день мужчина начал издеваться над ними и ударил одного пса ножом в область шеи. После этого он выбросил всех щенков с балкона.

Константин Лысяков
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