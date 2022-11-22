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16:31, 22 ноября 2022Россия

Россиянин искалечил бездомных щенков и выбросил их с балкона

Житель Псковской области подобрал бездомных щенков, искалечил их и выбросил их с балкона

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Житель города Порхов Псковской области искалечил бездомных щенков и выбросил их с балкона пятого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ Псковская сводка».

14 марта 2022 года 26-летний россиянин подобрал щенков в подвале своего дома. На следующий день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал издеваться над собаками и ударил одного пса ножом в область шеи. После этого он выбросил всех щенков из окна, в результате чего три собаки погибли.

Свою вину мужчина признал, суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Ранее россиянин был неоднократно судим, с учетом предыдущего приговора он отправится в колонию строгого режима на три года и два месяца. В законную силу приговор пока не вступил.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге компания пьяных россиян выкинула собаку из окна жилой пятиэтажки. Животное скончалось на месте.

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Варвара Родикова
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