Россиянин искалечил бездомных щенков и выбросил их с балкона

Житель Псковской области подобрал бездомных щенков, искалечил их и выбросил их с балкона

Житель города Порхов Псковской области искалечил бездомных щенков и выбросил их с балкона пятого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ Псковская сводка».

14 марта 2022 года 26-летний россиянин подобрал щенков в подвале своего дома. На следующий день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал издеваться над собаками и ударил одного пса ножом в область шеи. После этого он выбросил всех щенков из окна, в результате чего три собаки погибли.

Свою вину мужчина признал, суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Ранее россиянин был неоднократно судим, с учетом предыдущего приговора он отправится в колонию строгого режима на три года и два месяца. В законную силу приговор пока не вступил.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге компания пьяных россиян выкинула собаку из окна жилой пятиэтажки. Животное скончалось на месте.