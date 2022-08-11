Пьяные россияне выкинули собаку из окна квартиры

Жители Петербурга выкинули собаку из окна квартиры на пятом этаже, животное погибло

В Санкт-Петербурге пьяная компания выкинула собаку из окна квартиры на пятом этаже жилого дома, расположенного на Загородном проспекте, сообщает телеканал 78.ru.

Животное погибло на месте. По словам очевидцев, к жестокой расправе причастны двое мужчин и женщина. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что мучители сразу же выбежали на улицу после происшествия.

Свидетели инцидента сразу вызвали на место происшествия сотрудников полиции. После проведения предварительной проверки всех россиян забрали в отделение для дальнейших разбирательств.

Ранее в селе под Екатеринбургом двое пьяных россиян жестоко растерзали домашнюю собаку. Они отрезали у нее лапы, хвост и голову, а после — сняли шкуру и вытащили все органы. Одну часть тела мужчины завернули в пакет и выбросили в мусорку, другую — забрали с собой.