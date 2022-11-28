В российском регионе объявили режим ЧС

Иркутский губернатор Кобзев объявил режим ЧС в поселке Артемовский из-за прорыва водовода

В поселке Артемовский на севере Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прорыва водовода. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Он пояснил, что по этой причине в Артемовском 13 домов, в которых живут 64 человека, в том числе восемь детей, остались без отопления.

Кобзев отметил, что держит ситуацию на контроле. По его словам, на месте аварии начали работать инженерные бригады.

Помимо этого, в иркутский поселок отправился заместитель главы района, ему предстоит оценить ущерб в квартирах, попавших под отключение. Для жителей Артемовского развернули пункты временного размещения.

В Иркутской области действует антициклон, на севере российского региона температура опустилась ниже 40 градусов.

В конце октября в Комсомольске-на-Амуре ввели режим ЧС из-за обнаружения птичьего гриппа на птицефабрике. Постановление о вводе соответствующего режима подписал глава города Александр Жорник.