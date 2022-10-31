В российском городе ввели режим ЧС из-за смертельно опасной инфекции

В Комсомольске-на-Амуре ввели режим ЧС из-за обнаружения птичьего гриппа на птицефабрике

В Комсомольске-на-Амуре ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за обнаружения очага птичьего гриппа. Об этом сообщается на официальном сайте органов местного самоуправления.

Постановление о вводе соответствующего режима подписал глава города Александр Жорник. Очаг смертельно опасного гриппа обнаружен на птицефабрике «Комсомольская».

В настоящее время специалисты занимаются ликвидацией очага заболевания и недопущения распространения гриппа.

Птичий грипп — инфекция, которая в зависимости от штамма может стать смертельно опасной для человека. В частности, в 2003 году эпидемия птичьего гриппа в 17 странах унесла жизни 455 из 861 инфицированного — так, смертность составила 53 процента.

Ранее в Ермаковском районе Красноярского края ввели карантин из-за обнаружения в туши медведя трихинеллеза — смертоносного паразита, который опасен для животных и людей. Из-за этого в Араданском сельсовете было запрещено проведение ярмарок, выставок и мероприятий, которые связаны с передвижением животных.