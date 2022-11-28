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20:26, 28 ноября 2022Бывший СССР

На Украине предложили решить проблемы с энергетикой с помощью ракет

Глава СНБО Украины Данилов назвал дальнобойные ракеты решением проблем с энергетикой
Алексей Данилов

Алексей Данилов. Фото: President.gov.ua / Wikimedia

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал дальнобойные ракеты способом решить проблемы с энергетикой страны. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины — ракеты дальностью 800 и более километров, что позволит значительно сэкономить на генераторах», — написал Данилов.

Ранее стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что Украине грозит полный блэкаут через несколько дней, если Запад перестанет помогать Киеву и не развернет мощную противовоздушную оборону. По его мнению, возможности Москвы были недооценены.

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Алевтина Запольская
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