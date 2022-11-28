В Минобороны Австрии назвали сроки полного блэкаута на Украине
Стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что Украине грозит полный блэкаут через несколько недель в случае, если Запад перестанет помогать Киеву. Своим прогнозом он поделился в интервью ZDF.
Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту
По словам полковника, Киев оказался уязвим к ударам по инфраструктуре из-за уничижения Вооруженными силами России (ВС РФ) трети систем ПВО. При этом Запад недооценил возможности Москвы.
Военный также признал, что из-за большой территории Украины и множества объектов инфраструктуры, которые нужно защищать, почти невозможно «что-либо с этим сделать».
«Мы отстаем, а Россия снова проявляет инициативу»
Отключение света во всех областях
Большая часть регионов Украины осталась без электричества в среду, 23 ноября, после того, как Россия нанесла серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре страны. Об этом сообщили в Минэнерго республики.
По данным ведомства, полный или частичный блэкаут наступил в Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Львовской, Киевской и Черкасской, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Запорожской и Херсонской областей.
Обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. Происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии повлияло на тепло- и водоснабжение
Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстановку в энергетике сложной. Практически все регионы Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. В 15 регионах наблюдаются проблемы с водоснабжением.
«Пункты несокрушимости»
На фоне обесточивание всех областей Украины в стране развернули свыше четырех тысяч пунктов оказания базовых услуг гражданам, сообщил Зеленский.
Пункты расположены в областных и районных администрациях, а также при школах, в зданиях МЧС. Они работают бесплатно и круглосуточно. Украинский лидер заверил, что в пунктах будет вода, свет, мобильная связь и интернет, однако уже в первые дни работы пунктов жители столкнулись с проблемами.
По всей стране развернуты "пункты несокрушимости", но знаю, что, к сожалению, не везде местные власти поработали качественно
Больше всего жалоб отмечается в Киеве. По его словам, в столице фактически только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций, украинского аналога МЧС, и железнодорожном вокзале столицы, обеспечены всем необходимым.
Подготовка украинцев
Всем жителям Украины посоветовали запастись едой и водой, а также зарядить телефоны на случай нового отключения электроэнергии из-за российских ударов. С таким призывом выступил депутат Верховной Рады Давид Арахамия.
По словам политика, власти не исключают новых атак на инфраструктуру на следующей неделе, и украинцы должны быть готовы к ним в любой момент.
Экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии. Проведено много тренировок, отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры, каждый знает, что должен делать