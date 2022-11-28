В Минобороны Австрии назвали сроки полного блэкаута на Украине

Минобороны Австрии: без помощи Запада Украина через несколько недель погрузится в темноту

Стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что Украине грозит полный блэкаут через несколько недель в случае, если Запад перестанет помогать Киеву. Своим прогнозом он поделился в интервью ZDF.

Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту Маркус Райснер стратег министерства обороны Австрии

По словам полковника, Киев оказался уязвим к ударам по инфраструктуре из-за уничижения Вооруженными силами России (ВС РФ) трети систем ПВО. При этом Запад недооценил возможности Москвы.

Военный также признал, что из-за большой территории Украины и множества объектов инфраструктуры, которые нужно защищать, почти невозможно «что-либо с этим сделать».

«Мы отстаем, а Россия снова проявляет инициативу» Маркус Райснер стратег министерства обороны Австрии

Отключение света во всех областях

Большая часть регионов Украины осталась без электричества в среду, 23 ноября, после того, как Россия нанесла серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре страны. Об этом сообщили в Минэнерго республики.

По данным ведомства, полный или частичный блэкаут наступил в Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Львовской, Киевской и Черкасской, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Запорожской и Херсонской областей.

Обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. Происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии повлияло на тепло- и водоснабжение Минэнерго Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстановку в энергетике сложной. Практически все регионы Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. В 15 регионах наблюдаются проблемы с водоснабжением.

«Пункты несокрушимости»

На фоне обесточивание всех областей Украины в стране развернули свыше четырех тысяч пунктов оказания базовых услуг гражданам, сообщил Зеленский.

Пункты расположены в областных и районных администрациях, а также при школах, в зданиях МЧС. Они работают бесплатно и круглосуточно. Украинский лидер заверил, что в пунктах будет вода, свет, мобильная связь и интернет, однако уже в первые дни работы пунктов жители столкнулись с проблемами.

По всей стране развернуты "пункты несокрушимости", но знаю, что, к сожалению, не везде местные власти поработали качественно Владимир Зеленский

Больше всего жалоб отмечается в Киеве. По его словам, в столице фактически только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций, украинского аналога МЧС, и железнодорожном вокзале столицы, обеспечены всем необходимым.

Подготовка украинцев

Всем жителям Украины посоветовали запастись едой и водой, а также зарядить телефоны на случай нового отключения электроэнергии из-за российских ударов. С таким призывом выступил депутат Верховной Рады Давид Арахамия.

По словам политика, власти не исключают новых атак на инфраструктуру на следующей неделе, и украинцы должны быть готовы к ним в любой момент.

Экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии. Проведено много тренировок, отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры, каждый знает, что должен делать Давид Арахамия депутат Верховной Рады