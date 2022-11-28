Волосы на пояснице 17-летней девушки оказались признаком опасного заболевания

17-летняя девушка из Пекина с растущими на пояснице волосами узнала об опасном заболевании

Волосы, выросшие на пояснице 17-летней жительницы китайского города Пекин, оказались первым признаком опасного заболевания. Об этом сообщает Asia One.

Девушка стала замечать волосы на пояснице еще в детстве, и со временем их становилось все больше. Чтобы скрыть изъян от посторонних, ей приходилось носить закрытую одежду. «Когда нужно было переодеться или принять душ в школьном общежитии, я старалась никому не попадаться на глаза», — вспоминает она.

Ее мать всегда опасалась, что это не безобидный косметический дефект и проблема куда серьезнее. Четыре месяца назад ее подозрения подтвердились: девушка стала жаловаться на боли и онемение в ногах. После обследования в больнице у нее диагностировали врожденную деформацию позвоночника. Именно она, по мнению врачей, была причиной чрезмерного роста волос.

Деформация позвоночника грозила и другими болезнями, поэтому девушке потребовалась хирургическая операция. «Ее успешно прооперировали, и я очень счастлива. Сейчас она выздоравливает, — утверждает ее мать. — Уверена, что она будет чувствовать себя все лучше и лучше».

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