Российский депутат пойдет под суд за небрежное хранение оружия

В Красноярске депутат Гольдман пойдет под суд за небрежное хранение огнестрельного оружия

В Красноярске следователи завершили расследование дело в отношении 47-летнего россиянина, обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека. Об этом в понедельник, 28 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Речь идет о депутате законодательного собрания Красноярского края Романе Гольдмане. Сейчас дело направлено в прокуратуру, после утверждения обвинительного заключения его передадут в суд. Гольдман находится под запретом определенных действий, вину он не признает.

По данным следствия, депутат, будучи владельцем карабина «Сайга-410К», не обеспечил его сохранность. 18 июля этого года 24-летний рабочий, который строил Гольдману дом на его заимке, похитил у хозяина оружие и пять патронов к нему и во время ссоры с 43-летним коллегой выстрелил ему в спину.

Раненый рабочий побежал к 71-летнему владельцу соседней заимки, тот оказал ему первую медицинскую помощь. Затем хозяин достал незаконно хранящийся у него карабин Мосина и направился к входной двери. В этот момент к мужчине подбежал преследовавший коллегу рабочий с карабином в руках и направил на него оружие. Тогда пожилой россиянин резко оттолкнул парня, закрыл входную дверь, на которой не было замка, и стал удерживать ручку, однако молодой рабочий все равно продолжил рваться в дом.

Тогда владелец заимки выстрелил в дверь из своего карабина. Нападавший получил смертельное ранение и позже скончался.

В ходе расследования погибшему предъявили обвинение в хищении оружия и боеприпасов, покушении на убийство и угрозу убийством. 71-летний хозяин заимки предстанет перед судом за незаконное хранение оружие и боеприпасов. Изначально в отношении него возбудили дело об убийстве, однако позже оно было прекращено из-за того, что тот застрелил рабочего из основания необходимой обороны.