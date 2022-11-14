Российского депутата обвинили в небрежном хранении оружия после убийства

В Красноярске суд избрал меру пресечения депутату Гольдману за небрежное хранение оружия

Железнодорожный районный суд Красноярска избрал меру пресечения депутату законодательного собрания Красноярского края Роману Гольдману, обвиняемому в небрежном хранении огнестрельного оружия. Об этом в пятницу, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Гольдману вынесли меру пресечения в виде запрета определенных действий. До 27 ноября 2022 года ему нельзя выезжать за пределы Красноярска без разрешения следователя, покидать дом в ночное время, а также общаться с потерпевшими и свидетелем. Свою вину Гольдман не признает.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что один из рабочих, который строил депутату дом, похитил у хозяина карабин «Сайга-410К» и 18 июля в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из него в своего 24-летнего коллегу.

25 октября сообщалось, что в Красноярском крае 60-летний россиянин пойдет под суд из-за застрелившего друга внука.

