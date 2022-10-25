Россиянина осудят за небрежное хранение ружья из-за совершенного внуком убийства

В Красноярском крае 60-летний россиянин пойдет под суд из-за застрелившего друга внука

В Красноярском крае 60-летний житель Канского района предстанет перед судом за небрежное хранение огнестрельного оружия из-за совершенного его 12-летним внуком убийства. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным ведомства, с 2018 года россиянин был владельцем двуствольного ружья модели ТОЗ-34 28 калибра. Оружие и патроны он хранил в двух разных сейфах у себя в спальне в доме на улице Победы в селе Рудяное. При этом мужчина оставлял ключи от замков сейфов в той же комнате на полке шкафа. Из-за этого их мог взять любой из посторонних.

18 сентября текущего года внук мужчины втайне от дедушки открыл сейфы и достал оттуда ружье и патроны, чтобы вместе с 14-летним приятелем пострелять птиц. Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель краевой прокуратуры Олеся Климова, придя в лес, мальчик решил испугать друга выстрелом из незаряженного нижнего ствола.

«При этом вместо нажатия нужного спускового крючка он надавил одновременно на оба, в том числе и от верхнего ствола, где находился патрон, и произвел один выстрел в лицо товарища», — добавила Климова.

От полученного ранения подросток скончался на месте. После этого мальчик сообщил о случившемся младшему брату, испугавшись ответственности, вместе с ним спрятал тело погибшего приятеля под ветками. После этого мальчики рассказали обо всем другим знакомым, которые и сообщили о трагедии взрослым.

Ход расследования этого дела по поручению главы СКР Александра Бастрыкина находился на контроле в центральном аппарате ведомства.